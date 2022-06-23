اخبار الخليج – «النيابة»: حبس متهمين في واقعة نشر مقطع فيديو مخل بالآداب العامة

محمد بن مسعود - الدمام - صرح رئيس نيابة محافظة العاصمة بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة انتشار مقطع فيديو تظهر خلاله فتاة خليجية في وضع مخل بالآداب العامة، وأمرت بإحالتها ومتهم آخر إلى المحكمة الصغرى الجنائية عن تهم إساءة استعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية، والإتيان بفعل مخل بالحياء، والاستيراد بقصد الاستغلال لأغراض مخلة بالآداب العامة.

وأشار إلى أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها فور ورود البلاغ، حيث استجوبت المتهمة التي نشرت المقطع المصور، والتي أقرت بصحته وبقيامها بنشره.

كما تم استجواب المتهم الذي باع الملابس التي ارتدتها المتهمة خلال مقطع الفيديو، وأمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق، وإحالتهما إلى المحكمة المختصة.