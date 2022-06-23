شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: إطلاق نافذة لرصد طقس المشاعر على مدار الساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد اليوم ، النافذة الإلكترونية لطقس المشاعر المقدسة ضمن البرامج التشغيلية لأعمال المركز استعداداً لحج هذا العام ، وتتضمن نافذة طقس المشاعر معلومات الرصد اليومية وعلى مدار الساعة على المشاعر المقدسة والمدينة المنورة.

وأوضح مدير عام إدارة توقعات الطقس والمناخ بالمركز حمزة كومي، أن النافذة تحتوي تقريرًا عاماً للطقس في موسم الحج وعدداً من الخدمات والمعلومات التي تخدم المستفيدين والعاملين على خدمة حجاج بيت الله الحرام ، تشمل النافذة المشاعر المقدسة منى، عرفات ومزدلفة، إضافةً إلى مدن العاصمة المقدسة، المدينة المنورة، وجدة.

وبين أن النافذة تتيح للمستفيدين معرفة توقعات الطقس خلال الأربع وعشرين ساعة القادمة ، شاملة حالة الطقس، درجتي الحرارة العظمى والدنيا، اتجاه الرياح وسرعتها، أعلى وأقل نسبة رطوبة، والظواهر الجوية، فيما يحتوي لوحة توضح درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية لمدة خمسة أيام.