شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الفدرالية في ماليزيا: مبادرة طريق مكة فكرة ملهمة تقدم للحاج أرقى الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد مفتي الولايات الفدرالية في دولة ماليزيا الدكتور لقمان عبدالله بالدور التاريخي للقيادة السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، مؤكدًا أنَّ المملكة قدمت إستراتيجيةً متكاملةً لتطوير منظومة الحج وإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المسلمين في تأدية مناسك الحج والعمرة، واستكمال متطلبات شعائرهم الدينية، مُعَبِّرًا عن تقديره لمبادرة طريق مكة التي تقدمُ للحاج أرقى الخِدمَاتِ وذلك من خلال إنهاء إجراءات دخولهم المملكة ، حيث يتم استقبالهم عند وصولهم المملكة في صالة خاصة بالمبادرة ونقلهم لمقار إقامتهم دون الانتظار في المطار. ووصف المبادرة بالملهمة والمبدعة بكل تفاصيلها وتعطي انطباعًا عن مدى الخدمة الكبيرة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن، كذلك عن المستوى المتقدم جدًا الذي تشهدُه المملكةُ في المجالات كافة.