الكلية التقنية بنجران تنفذ برنامج “التهيئة لمتدربي التدريب التعاوني” للفصل الصيفي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

نفذت الكلية التقنية بنجران اليوم، برنامج “التهيئة لمتدربي التدريب التعاوني” للفصل التدريبي الصيفي من العام التدريبي 1443 هـ، وهو أحد المقررات التدريبية التي تنفذ بالشراكة بين الوحدة التدريبية وجهات التدريب.

وأوضح مدير الاتصال المؤسسي بالكلية علي آل عتيق، أن البرنامج استهدف 340 متدرباً، واشتمل على العديد من المحاور أهمها طريقة التسويق الذاتي من خلال التدريب التعاوني، وشرح آليات التدريب التعاوني وأهدافه، والسلوك والمواظبة، إضافةً إلى طريقة إعداد التقارير الدورية والنهائي، مؤكداً ضرورة التزام المتدربين بأنظمة ولوائح جهات التدريب الداخلية والخارجية، والاستفادة العلمية والعملية من هذه التجربة.