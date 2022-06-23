اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب تهنئ الطالبات والطلبة المتفوقين والناجحين وأولياء الأمور

محمد بن مسعود - الدمام - تقدمت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بأطيب التهاني والتبريكات لجميع الطلبة والطالبات المتفوقين والناجحين في مراحل التعليم المختلفة، معربة عن خالص التهاني لأولياء الأمور الكرام ، متمنية لجميع الأبناء والبنات من الطلبة الاستمرار في التفوق والتميز للمساهمة في قيادة الوطن إلى مستقبل زاهر.
وأكدت معالي رئيسة مجلس النواب حرص السلطة التشريعية على دعم وتعزيز كل ما من شأنه تطوير العملية التعليمية في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مشيدة معاليها بجهود واهتمام الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، في تطوير التعليم وتحسين مخرجاته وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
وأشادت معالي رئيسة مجلس النواب بجهود منتسبي وزارة التربية والتعليم من الكادر التعليمي والإداري والفني والعاملين في المؤسسات التعليمية المختلفة، العامة والخاصة، مؤكدة معاليها أن عملهم الدؤوب وتفانيهم وإخلاصهم في قيادة العملية التعليمية كان له بالغ الأثر في الارتقاء بمستوى التحصيل العلمي لدى الطالبات والطلبة وتحسين مخرجات العملية التعليمية في مملكة البحرين.
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