محمد بن مسعود - الدمام - ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة التنسيقية 428. وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة آخر مستجدات الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2020 – 2021. كما استعرضت مقترح تطوير وتنظيم إصدار الأنشطة التجارية. ثم اطلعت اللجنة التنسيقية على الموضوعات المتصلة بتطوير إجراءات هيئة تنظيم سوق العمل.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – اللجنة التنسيقية تناقش الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.