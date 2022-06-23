الأمير حسام بن سعود يستقبل عضو مجلس إدارة شركة مول الباحة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الباحة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه , عضو مجلس إدارة شركة مول الباحة للتطوير والإنشاء العقاري المطورة والمنفذة للمشروع المهندس سعيد الغامدي .

واستمع سموه إلى شرحٍ عن آخر أعمال التأجير والتهيئة في معارضهم والاستعدادات لانطلاق المشروع الذي يقع على أرض مساحتها 45 ألف م2 ويتكون من ثلاثة أدوار ودور تسوية بعدد 190 معرضاً تجارياً تشمل العلامات التجارية الكبرى في تجارة التجزئة والتي تشمل الملابس والاكسسوارات والعطورات والتجميل وسوبر ماركت، إلى جانب دور الممشى الترفيهي على مساحة 20 ألف م2 ويشمل ردهة المطاعم ومدينة ألعاب حديثة وصالة سينما ومطاعم ومقاهي بجلسات داخلية وخارجية وممشى داخلي مكيف مسقوف بقبب زجاجية بطول 250 متراً ومواقف للسيارات.

ووجه سموه بتحديد غرة شهر أكتوبر القادم موعداً لافتتاح مشروع مول الباحة التجاري الواقع على طريق المطار والجاري تنفيذه حالياً , مشددا على سرعة إنهاء كافة الإجراءات خلال الفترة القادمة ليتم الافتتاح في الموعد المحدد مع متابعته الدقيقة لمراحل انتهاء المشروع الذي يعد الأكبر من نوعه في المساحة والمكونات في المناطق الجنوبية من المملكة، كما سيكون المجمع متنفساً لأهالي منطقة الباحة وزوارها طوال أيام السنة .