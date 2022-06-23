محافظ الأحساء يستقبل يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة سبكيم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء في مكتبه بالمحافظة اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات “سبكيم” المهندس عبدالله السعدون وعدد من منسوبي الشركة.

واستمع سموه لشرحٍ عن إنجازات الشركة وإسهاماتها في خدمة المجتمع، مؤكدًا أهمية دعم الأعمال التي لها أثر إيجابي على المجتمع وتنميته.