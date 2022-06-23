أمانة عسير تحقق المرتبة الثالثة في جائزة التميز العملي والمؤسسي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير حققت أمانة منطقة عسير مراكز متقدمة في جائزة التميز العملي في معايير هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية . جاء ذلك خلال الحفل الافتراضي لجائزة التميز العملي والمؤسسي الذي عقد بدورته الرابعة ، حيث نالت أمانة عسير المرتبة الثالثة في معيار التميز العملي في كفاءة الإنفاق ، وأكد أمين عسير الدكتور وليد الحميدي بأن هذا الإنجاز يعكس مدى التقدم الذي حققته أمانة عسير في هذا المجال، من خلال الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها مسبقا ، مؤكدا بأن هذا الإنجاز سيكون حافزاً لبذل المزيد من الجهود المتميزة في كافة الخدمات والأعمال البلدية بالأمانة . أخبار قد تهمك

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