شكرا لقرائتكم خبر عن «التخصصي للعيون» يجري عمليتين لعلاج التهاب القرنية العصبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في إجراء عمليتين جراحيتين لعلاج التهاب القرنية العصبي، اعتمدت على نقل عصب من القدم ووصله بعصب حسي سليم في محجر العين, لتحقق بذلك إنجازاً جديداً للمملكة على المستوى الطبي وتفردها على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط.

وتأتي هذه العمليتين النادرتين من خلال برامج الشراكات العالمية والتعاون الدولي بين مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والمراكز العالمية المتقدمة عالمياً في مجال طب وجراحة العيون ونقل التجارب العالمية والاستفادة من الخبرات وتدريب الأطباء في المستشفى وتوطين أحدث الطرق العلاجية الحديثة لخدمة المراجعين في المملكة وحصولهم على خدمات وتقنيات علاجية تضاهي أكبر المستشفيات العالمية المتخصصة في طب العيون.

وتمكن الفريق الطبي من إجراء العملية لمريضين سعوديين يعانيان من فقدان في العصب المغذي لإحساس القرنية الذي سبب خدوش والتهابات متكررة في سطح القرنية أثرت على النظر بشكل سلبي، حيث جرى خلال العمليتين بمشاركة متخصص عالمي من الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الجراحات التقويمية، بنقل عصب من القدم ووصله بعصب حسي سليم في محجر العين ليعود الإحساس للقرنية تدريجياً من 3 إلى 12 شهراً، وبالتالي تقل نسبة التهابات وخدوش القرنية ووقف تطور الحالة السلبي وتناقص النظر.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة العمليات النادرة التي يجريها مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والتي تعكس التطور الكبير الذي يشهد المستشفى واستخدامه لأحدث التقنيات العلاجية في العالم وتميز الفريق الطبي والبحثي، الجدير بالذكر أن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعد من أفضل المستشفيات المتخصصة في العالم وفقاً لقائمة مجلة نيوزويك التي صدرت مؤخراً.