شكرا لقرائتكم خبر عن «موسم جدة» أزياء الشارع تلفت أنظار الزوار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل موسم جدة قصة نجاح جديدة بطلها شابان سعوديان جمعتهما سنوات الدراسة في لندن عام 2016، وبدأت لديهما فكرة تأسيس مشروع لهما، حيث شهد موسم جدة تفاصيله التي جذبت الزوار من الجنسين.

وتشهد منطقة الأزياء في نادي جدة لليخوت مشاركة علامة تجارية سعودية "لأزياء الشارع" التي أطلقها الشابان خالد الجماز وفهد الجميعة، حيث أنشأ هذا الثنائي علامة تجارية لأزياء رجالية ونسائية مخصصة للباحثين عن الراحة مع الجودة في الخامات والتصميم.

وعمل الشابان على تكوين هوية سعودية جديدة تعبر عن خط أزياء يدمج حداثة وبساطة التصاميم في الأزياء العصرية والأنيقة.

وحول تجربتهم ومشاركتهم في موسم جدة أوضح مسؤول التسويق بندر العتيبي أن فكرة تصاميم الأزياء تقوم على استنباطها من "ثقافة الشارع" بارتداء ملابس أنيقة ومريحة يومية، وهي موجهة للشباب من الجنسين وتنافس تصاميم الماركات العالمية.

ويضيف بأنه سبق وكانت لهم مشاركة في مواسم أخرى وتعريف الزوار بعلامتهم، مشيراً إلى أن مشاركتهم في موسم جدة وتواجدهم في نادي اليخوت عرّف زوار الموسم فيهم ومكّنهم من الوصول لفئة الشباب.

الجدير بالذكر أن أزياء الشارع أو "streetwear fashion" تعد من أبرز صيحات الموضة التي إنتشرت في السنوات الماضية وتحظى باقبال كبير من الشباب من الجنسين، وظهرت هذه الموضة واكتسبت شهرتها العالمية عام 1990 عن طريق موسيقى الهيب هوب التي كان لها دور كبير في نمو هذه الموضة.