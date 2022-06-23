المنديل : أكثر من ٩٤ ألف عملية تقييم عقاري ، وبقيم تتجاوز الـ ٢٤٠ مليار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشف أمين عام الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين المهندس فيصل المنديل عن عدد عمليات التقييم للأصول العقارية التي تمت خلال النصف الأول من العام الحالي ٢٠٢٢م لأكثر من ٩٤ ألف عملية تقييم ، وبقيم تتجاوز الـ ٢٤٠ مليار.

جاء ذلك خلال ملتقى التقييم العقاري بتنظيم من غرفة الرياض ممثلة باللجنة العقارية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم” بمقر الغرفة بالرياض، والذي افتتحه نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض الأستاذ محمد المرشد.

وتطرق المنديل خلال حديثه عن تعزيز جودة مهنة التقييم؛ لسعي الهيئة للقيام بأدوارها في تنظيم مهنة التقييم في المملكة والتطوير والاعتماد والرقابة والتوعية، حيث أكد على أحد أهم أدوار الهيئة في تطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها أخلاقيًا ومهنياً وفنياً، وأشار المنديل إلى أن تعزيز جودة الإصدارات المهنية لعدد من الأدلة والمعايير والقواعد ساهم في زيادة موثوقية التقارير الصادرة وارتفاع درجة جودة تقارير التقييم من ٤٠٪ في عام ٢٠٢٠م إلى ٨٨٪ في ٢٠٢١م، منوهاً إلى إيمان الهيئة بالدور الفعال الذي يقدمه المقيّم في حفظ الحقوق وتحقيق العدالة وحماية المصالح.

كما شارك خلال الملتقى عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين ورئيس اللجنة الوطنية للتقييم في اتحاد الغرف السعودية الأستاذ حمد الشويعر حول اللجنة الوطنية للتقييم ودورها في زيادة الوعي، بالإضافة إلى مشاركة المدير التنفيذي للشؤون القانونية والرقابة في تقييم الأستاذ عبدالعزيز المطلق حول تعزيز البيئة التنظيمية في التقييم العقاري ، ومشاركة عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض الأستاذ محمد الأحمد حول الفرق بين التقييم والتسعير بالقطاع العقاري .

من جهة أخرى فقد شاركت عدد من منشآت التقييم العقاري من خلال معرض للتوظيف بهدف استقطاب الكفاءات المميزة من أعضاء الهيئة، واكتشاف الفرص الواعدة في المهنة.