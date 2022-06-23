السعوديه القصيري يتلقى التهاني بمناسبة تخرجه من كلية الطب

محمد بن مسعود - الدمام - يتلقى الدكتور مشعل بن محمد بن أحمد القصيري التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه من جامعة الطائف كلية الطب تخصص علاج طبيعي. وعبر القصيري عن بالغ سعادته وهو يجني ثمار السنوات الماضية ومشاركة أسرته الفرحة بهذه المناسبة.

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