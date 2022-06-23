محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الباحة

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, على مدينة الباحة ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن والأجزاء المجاورة لها.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.