«هيئة الإحصاء»: ارتفاع الصادرات السلعيَّة للسعودية بنسبة 98.0%

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) أن قيمة الصادرات السلعيَّة للسعودية خلال شهر أبريل 2022م بلغت (137,119 مليون ريال)، مقابلَ (69,252 مليون ريال) خلال شهر أبريل عام 2021م، بارتفاع مقدارُه (67,867 مليون ريال) وبنسبة 98.0%.

جاء ذلك وفق نشرة التجارة الدولية للسعودية لشهر أبريل عام 2022م التي أصدرتها الهيئة اليوم، مبينة النتائج أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر أبريل 2022 بلغت (109,750 مليون ريال)، مقابل (49,214 مليون ريال) خلال شهر أبريل 2021م، وذلك بارتفاع مقداره (60,536 مليون ريال)، بنسبة 123.0%.

ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية خلال شهر أبريل 2022م (27,370 مليون ريال)، مقابل (20,038 مليون ريال) خلال الشهر ذاته لعام 2021م، بارتفاع مقداره (7,331 مليون ريال)، وبنسبة 36.6%، فيما بلغت قيمةُ الوارداتِ السلعيَّة للسعودية خلال شهر أبريل 2022م (55,274 مليون ريال)، مقابلَ (49,703 مليون ريال) خلال شهر أبريل 2021م، بارتفاع مقداره (5,572 مليون ريال)، وبنسبة 11.2%.