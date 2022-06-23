هيئة المكتبات تنظم لقاءً افتراضياً مفتوحاً مع المهتمين بالمكتبات الخاصة

محمد بن مسعود - الدمام - ممرضة تتطوع لـ غسل جثة سيدة رفض اولادها غسلها فشاهدت شيء يخرج من الجثة افقدها صوابها لدقائق وجعلها تنهار بطريقة هستيرية .. لن تصدقوا ماذا شاهدت.!!

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