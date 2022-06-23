شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحرس الوطني يرعى تدشين «بياناتك أمانك» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني اليوم حفل تدشين الحملة التوعوية لنظام حماية البيانات الشخصية "بياناتك أمانك" وذلك بمقر الوزارة.

ويصاحب الحملة على مدى ثلاثة أيام عدة ندوات وورش عمل يقدمها مجموعة من الأكاديميين والمتخصصين في مجال علم البيانات وحوكمتها.

وتستهدف الحملة منسوبي الوزارة وأسرهم من خلال برامج وفعاليات تشمل جميع قطاعات الوزارة.

وتأتي هذه الحملة بعد موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية البيانات الشخصية لتواكب تطلعات القيادة الحكيمة -أيدها الله- حيث تعد إحدى الركائز الأساسية لبناء بيئة تنظيمية متكاملة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية بما يضمن المحافظة على خصوصية أصحاب البيانات الشخصية، وحماية حقوقهم.