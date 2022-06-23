1400 حاج عراقي يعبرون منفذ جديدة عرعر البري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الحدود الشمالية عبر منفذ جديدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالية أمس الدفعة الخامسة من حجاج جمهورية العراق والبالغ عدد أكثر من 1400 حاج. وجرى استقبال ضيوف الرحمن وسط منظومة من الخدمات لإنهاء الإجراءات الجمركية والإدارية تباشرها عدد من الجهات الأمنية والخدمية،إلى جانب الجهود التطوعية.

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