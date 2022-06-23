اخبار الخليج – «بورصة البحرين» تعلن إستئناف التداول على أسهم شركة «ألبا»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت بورصة البحرين انه سوف يتم إستئناف التداول على أسهم شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب و ذلك بعد إستلام توضيح حول خبر صحفي من شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب.، على أن يتم إستئناف التداول الساعة 09:15.

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