محمد بن مسعود - الدمام - هنأت صحيفة «الأيام» الطلبة والطالبات المتفوقين، ودعت خريجي الصف «الثالث الإعدادي» و«التوجيهي» الحاصلين على معدل 95% وما فوق للحضور لمقر الصحيفة، حيث ستستقبلهم ابتداءً من اليوم «الخميس» ولمدة 3 أيام من الساعة 4 عصرًا وحتى 9 مساءً.

وتنظم صحيفة الأيام بشكل موازٍ معرضًا للجامعات الخاصة.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «الأيام» تهنئ المتفوقين وتدعوهم لمقر الصحيفة ابتداءً من اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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