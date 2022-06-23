الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل القنصل العام للعراق بجدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بمقر الأمانة العامة بجدة أمس القنصل العام لجمهورية العراق بجدة كنعان عبد الرحيم بمناسبة انتهاء مهام عمله مندوباً لبلاده لدى المنظمة. وجرى استعراض علاقات التعاون بين المنظمة والعراق .

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