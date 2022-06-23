فرع الكلية التقنية بجزر فرسان يعلن فتح باب القبول والتسجيل للفصل التدريبي الأول

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ جازان
أعلن فرع الكلية التقنية بمحافظة جزر فرسان بدء التسجيل في برنامجي الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1444هـ، خلال الفترة 25 – 29 ذي الحجة المقبل عبر “بوابة قبولي” https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ .
وأبان مشرف فرع الكلية المهندس رياض حبادي، أن التسجيل متاح في قسم الحاسب تخصص البرمجيات وقسم التقنية الإدارية تخصص الإدارة المكتبية، داعياً الراغبين في التقديم إلى زيارة الموقع الرسمي للمؤسسة للاطلاع على الشروط والمزايا وتعبئة نموذج طلب الالتحاق.
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