شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج المغرب يشيدون بمبادرة طريق مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد حجاج المغرب المستفيدون من مبادرة “طريق مكة” التي دُشنت أمس في مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، بهذه المبادرة، بأنها مكرمة تُضاف إلى جهود المملكة الكبيرة لتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأكد الحجاج في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية عقب إتمام إجراءات سفرهم في صالة مبادرة طريق مكة، أن هذه المبادرة تسهم في التخفيف عن الحجاج، وتسهل إجراءات السفر عليهم، خاصة بعد طول فترة انتظارهم لأداء الفريضة بسبب ظروف جائحة كورونا.

وأعربوا عن امتنانهم للمملكة العربية السعودية على كل ما تقدمه لضيوف الرحمن؛ للرقي بمنظومة الخدمات المقدمة لهم، والارتقاء بها، التي تجسد الصورة المشرقة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما؛ ليُؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان.