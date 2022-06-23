شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أيام على إلزام الشاحنات والمقطورات بـ«حواجز الحماية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألزمت الهيئة العامة للنقل جميع الناقلين على الطرق البرية بتركيب حواجز الحماية للشاحنات والمقطورات وأنصاف المقطورات التي تزن 3.5 طن فأكثر، وبطاقة الرقم المميز وفق المواصفات الفنية المحدثة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بداية من 1 يوليو المقبل.

الارتفاع المقطعيوأقرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المواصفات الجديدة المعتمدة، التي تفرض على الشاحنات والمقطورات تركيب حواجز أمامية على ألا يقل الارتفاع المقطعي لحاجز الحماية الأمامي عن 100 مم، بينما يكون 120 مم للتي تتجاوز 12 طنًا، وألا تكون زوايا الحاجز الأمامي حادة، وألا تزيد المسافة من الحافة السفلية لحاجز الحماية الأمامي عن الأرض عن 400 مم. إضافة إلى تركيب حواجز حماية خلفية، على ألا يقل الارتفاع المقطعي لحاجز الحماية الخلفي عن 100 مم، بينما يكون 120 مم للتي تتجاوز 12 طنًا، وألا تزيد المسافة من الحافة السفلية لحاجز الحماية والأرض على 450 مم عند تحميل الشاحنة. مع تركيب حاجز حماية جانبية، على ألا تزيد المسافة من الحافة السفلية للحاجز وسطح الأرض على 450 مم، وألا تزيد المسافة بين الحواجز على 300 مم، والحد الأقصى بين الحاجز والإطار 300 مم.

خسائر بشريةوأكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة م. وائل الذياب لـ ”الخليج 365”، أنه نظرًا لما لاحظته الهيئة من كثرة حوادث دخول السيارات الصغيرة أسفل الشاحنات والمقطورات؛ أصدرت الهيئة مواصفات الحواجز في عام 2012م، ولمواكبة التحولات القائمة أجرت الهيئة عدة تحديثات حولها، وأصدرت المواصفات القياسية السعودية التالية: SASO 2955:2021 السيارات - حواجز الحماية الأمامية للشاحنات، SASO 2956:2021 السيارات - حواجز الحماية الجانبية للشاحنات والمقطورات، SASO 2957:2021 السيارات - حواجز الحماية الخلفية للشاحنات والمقطورات.

متطلبات أساسيةوأشار م. الذياب إلى أنه يلتزم المصنعون بطريقة موحدة لتصنيع الحواجز لسهولة الرقابة عليها، والتأكد من تحقيق تلك المتطلبات بطريقة سهلة لضمان جودة التصنيع والتركيب، سعيًا لتعزيز مستوى السلامة المرورية.

شهادة مطابقةوأكد أن تركيب الحواجز يُعدُّ إلزاميًّا على جميع الأفراد والمؤسسات والشركات العاملة في قطاع النقل الثقيل، طبقًا لمتطلبات اللائحة الفنية للحواجز للشاحنات والمقطورات التي أصدرتها الهيئة، كما يجب على الصانع استيفاء متطلبات اللائحة الفنية للحواجز بما فيها الحصول على شهادة مطابقة حواجز الشاحنات والمقطورات، وكل ذلك يأتي لضمان المحافظة على صحة وسلامة مستخدمي الطرق.