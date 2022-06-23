شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي طيبة لـ«تعليم الشرقية»: وفروا مدارس ولا تنقلوا أبناءنا لأحياء أخرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف أهالي حي طيبة بالدمام، عن تسبب تعثر تنفيذ المجمعين التعليميين بالحي منذ وقت طويل قارب 4 سنوات ، في أزمة ومعاناة تجبرهم على نقل أبنائهم إلى أحياء أخرى، خاصةً أن المدارس الحالية لا تكفي أعداد الطلاب، وطالبوا بسرعة إنجاز المباني لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

كثافة السكان

وأكد خالد العتيبي أن المجمعين متعثران لأكثر من 4 سنوات، رغم أهمية الحي وكثافة السكان به، مشيرًا إلى أن هناك مدارس بنات، ومتوسطة بنين، إلا أنها لا تغطي كثافة الطلاب، وأن البعض يضطر لتسجيل أبنائه وبناته في مدارس خاصة لاكتفاء المدارس الموجودة.

لجنة متابعة

وطالب يوسف سعيد بتشكيل لجنة لمتابعة المشاريع المتعثرة، ورصد الأحياء التي تحتاج إلى زيادة أعداد المدارس، موضحًا أن تعثر مجمعين تعليميين بطيبة، يشكل عبئًا على الأهالي، الذين يضطرون إلى نقل أبنائهم إلى مدارس خارج الحي، وقد تكون هذه المدارس في أحياء بعيدة بسبب كثافة الأعداد في المدارس القريبة.

مدارس خاصة

وأشار صالح الشمراني إلى أن تعثر مجمعات المدارس بحي طيبة، أجبر الأهالي على تسجيل أبنائهم في مدارس خاصة، حتى لا يحملوا عناء التنقل إلى أحياء بعيدة، إلا أن هناك مَن يضطر لتسجيلهم في مدارس بعيدة نظرًا لاكتمال الأعداد في المدارس القريبة، مطالبًا بسرعة إنجاز المشاريع المتعثرة في الحي والأحياء المجاورة، وأن ذلك سيسهم في تخفيف المسافات على الطلاب والأهالي.