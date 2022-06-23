شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 34 مخالفة بناء بالعزيزية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت بلدية الخبر 8 مخالفات بناء في العزيزية، تتمثل في عدم الالتزام برخصة البناء وإحداث إضافات إنشائية، كما رصدت 26 مخالفة لمبانٍ تحت الإنشاء في العزيزية؛ لعدم التزامها بنظافة الموقع، وعدم وجود سور، واستخدام الشوارع والأراضي المحيطة بوضع مواد البناء فيها.

وأزالت البلدية 136 حاجزا مخالفا وضعت من قبل بعض الأشخاص في محيط المباني السكنية والمنشآت التجارية، وذلك ضمن أعمال البلدية في إزالة الملوثات البصرية وتحسين المشهد الحضري.

ووضعت البلدية ملصقات على عدد من التعديات والمخالفات بحي العليا لضرورة إزالتها من قبل ملاكها.

من جانب آخر، نفذت البلدية حملة لتحسين المشهد البصري ومعاجلة التشوهات البصرية، بمشاركة 77 عاملا و21 معدة متنوعة خلال 10 أيام بحي الراكة الشمالية، أسفرت عن رفع 1024م3 من الأنقاض، وتنظيف 97 أرض فضاء، وإزالة 37 لوحة دعائية مخالفة، و834 ملصقا، و524 حاجزا.