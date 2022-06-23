شكرا لقرائتكم خبر عن ملاحقة مواقع الذبح غير المرخصة بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت أمانة محافظة الأحساء ممثلة بلجنة المطابخ والذبح العشوائي، وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، جولاتها الميدانية في المواقع غير المرخصة للذبح.

من جانب آخر، عقدت أمانة الأحساء ممثلة بالإدارة العامة لصحة البيئة، لقاء تعريفيا لطالبات التدريب الجامعي التعاوني بجامعة الملك فيصل، بهدف إطلاعهم على إستراتيجيات وخطط الأمانة التطويرية والتنموية في قطاع الخدمات البلدية، وكذلك المبادرات الهادفة لتعزيز دورها مجتمعيا.

وكانت بلدية الهفوف قد وجهت إنذارات بالإزالة لعدد من المباسط العشوائية المخالفة، ضمن أعمالها لإزالة مظاهر التشوه البصري، والحد من ظاهرة البيع الجائل والافتراش العشوائي في الطرقات والأحياء السكنية، فيما تواصل كل من بلدية العمران وبلدية المبرز أعمال الصيانة العامة للشوارع والأرصفة، وذلك ضمن أعمال البلديات في معالجة مظاهر التشوه البصري وتعزيز السلامة المرورية.