شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل «اعرف أرقامك» بجوازات الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعل تجمع الشرقية الصحي مبادرة «اعرف أرقامك» في مقر جوازات المنطقة الشرقية، وذلك بحضور مدير الجوازات وقيادات الصحة السكانية بالتجمع، وتهدف المبادرة إلى قياس المؤشرات الحيوية ومتابعتها للوقاية من الأمراض المزمنة.

وكان تجمع الشرقية الصحي قد شارك في حفل تدشين مشروع «حياة بدون ألم»، لتوزيع أجهزة قياس السكر لـ 100 طفل مصاب بالسكري دون وخز، الذي تنظمه الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء، سعيا لتوفير أحدث الأجهزة لفحص السكر لدى الأطفال، والتحكم بمعدلات ارتفاعه وانخفاضه.

من جانب آخر، أقام التجمع أول ورشة تدريبية في مركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب بعنوان: «تقييم الأداء الوظيفي»، وذلك لتدريب جميع القيادات على مهارات وأساليب ميثاق الأداء الوظيفي.