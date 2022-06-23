شكرا لقرائتكم خبر عن «د. سليمان الحبيب» يوفر تطعيمات الحج والإنفلونزا الموسمية بمستشفياته كافة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، عن توفيرها تطعيمات الحج والإنفلونزا الموسمية لهذا العام 1443هـ، بمستشفياتها ومراكزها الطبية كافة في الرياض والقصيم والخبر، بهدف التحصين والوقاية من الأمراض المعدية أثناء أداء فريضة الحج، ويأتي هذا إسهاما منها في الجهود الوطنية للوقاية من الأمراض المعدية، وحرصا منها على الصحة العامة للحجيج.

وأوضحت المجموعة أن التطعيمات المتوافرة هي الحمى الشوكية لمَن لم يتلقوا التطعيم خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى الإنفلونزا الموسمية لغير الحاصلين عليها، مع ضرورة الحصول على هذه التطعيمات قبل الذهاب للحج بـ 10 أيام على الأقل، لتعطي مدة كافية للجسم لتكوين المناعة.

وناشدت المجموعة الجميع بعدم التهاون في أخذ التطعيمات، خاصة كبار السن ومرضى السكري والمصابين بأمراض القلب والكلى والكبد والجهاز العصبي، بالإضافة إلى المصابين بضعف المناعة، على أن يكون ذلك قبل السفر لأداء الفريضة بوقت كافٍ، كي يتمكن الجهاز المناعي من تكوين الأجسام المضادة، للدفاع عن الجسم من الإصابة بالأمراض المعدية ومضاعفاتها.

وأوضحت المجموعة أن الأمراض ذات البعد الوبائي مثل الإنفلونزا والحمى الشوكية، تشكل خطرا على الصحة العامة، لا سيما في مثل هذه التجمعات البشرية من مناطق مختلفة حول العالم، وتحديدا أثناء الطواف والسعي والرمي ومناسك الحج المختلفة، حيث تزداد فرص انتقال الأمراض التنفسية المعدية بكثرة بين الحجاج.

وأكدت المجموعة أن هذه التطعيمات آمنة تماما وليست لها مضاعفات سواء للصغار أو كبار السن، وذات فاعلية كبيرة بإذن الله للوقاية من الأمراض المعدية والخطيرة، مع ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، متمنية للجميع دوام الصحة وللحجاج القبول من الله عز وجل.