شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة مقترحات أهالي القديح وحلة محيش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس بلدية محافظة القطيف م. صالح القرني وفدًا من أهالي حلة محيش، للاستماع لملاحظاتهم ومقترحاتهم، مؤكدًا تعزيز مفهوم تحسين المظهر الحضري، وتطوير البرامج الخدمية، والتواصل الفعّال مع أفراد المجتمع للتخلص من المظاهر السلبية. كما استقبل وفدًا من أهالي القديح.

وأكد م. القرني اعتزاز البلدية بما يقدمه الأهالي من آراء وحرصها على التجاوب مع كل فكرة تسهم في تحسين المشهد الحضري وفق رؤية المملكة 2030 وبرنامج «جودة الحياة».

من جانب آخر، بدأت بلدية محافظة القطيف دورة تدريبية بعنوان «السلامة المهنية» مخصصة للموظفين والمتدربين. وذلك ضمن برامج الشراكة المجتمعية.

وكانت البلدية بالتعاون مع وزارة التجارة قد ضبطت، أمس الأول، محل بيع دواجن يقوم باستبدال الدجاج المجمد من شركات أخرى وإذابته وتغليفه وبيعه كطازج، وجرى مصادرة 1000 كجم من الدجاج المخالف للاشتراطات.