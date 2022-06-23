شكرا لقرائتكم خبر عن خطط مستقبلية لإنجاز المعاملات إلكترونيا بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع محافظ الخفجي محمد الهزاع، على عرض مرئي عن المشاريع البلدية التنموية، وإنجازات بلدية محافظة الخفجي، مشيدا بجهود البلدية الملموسة على أرض الواقع، والتي تصب في مصلحة المواطن والمقيم.

كما اطلع المحافظ خلال زيارته لمقر البلدية أمس الأول، على أبرز الخطط المستقبلية التي تسعى لها البلدية لتطوير المحافظة والمشاريع المستقبلية، والتي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى التعرف على الخدمات الإلكترونية والتي تسهل على المستفيدين إنجاز معاملاتهم إلكترونيا دون مراجعة البلدية.

وكان في استقبال المحافظ، رئيس البلدية م. محمد الحميداني، وعدد من مديري الإدارات بالبلدية، ورحب م. الحميداني بزيارة المحافظ، والتي تأتي من باب الحرص والاطلاع على آخر المستجدات التي تقوم بها البلدية من جهود خلال الفترة الحالية.

وفي ختام الزيارة شكر محافظ الخفجي رئيس البلدية على جهود البلدية خلال الفترة الحالية، داعيا إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة «أيدها الله»، نحو الارتقاء بالقطاع البلدي، وتلبية احتياجات المستفيدين من خدمات هذا القطاع الحيوي.

بدوره، أثنى م. الحميداني على زيارة محافظ الخفجي، والتي ستكون دافعا لبذل المزيد من الجهود والعطاء في سبيل تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة «أيدها الله»، وتوفير سبل الراحة للمستفيدين من الخدمات التي يقدمها القطاع البلدي في سبيل تطوير المحافظة.