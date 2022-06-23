شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مبنى متهالك بوسط الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية وسط الدمام بالتعاون مع إدارة الخدمات، مبنى متهالكا وآيلا للسقوط وذلك ضمن الأعمال الميدانية لتحسين المشهد الحضري، وسعيا للحفاظ على المظهر العام وبيئة خالية من التشوه البصري.

وأنهت البلدية بالتنسيق مع وكالة الخدمات الحملة المشتركة مع الجهات الأمنية لرفع السيارات التالفة في خضرية الدمام، وأسفرت عن رفع 216 سيارة خلال ثلاثة أيام. مع استكمال الإجراءات النظامية حيال السيارات المرفوعة.

ومن جانب آخر، واصلت البلدية جولاتها الميدانية ممثلة بالرقابة النسائية على المولات والمشاغل النسائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية. كما نفذت خلال الأسبوع الماضي جولات ميدانية على اللوحات الإعلانية وأبراج الاتصالات للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية، وأسفرت عن تنفيذ 21 زيارة، واستلام 11 طلب ترخيص، وإنجاز 9 معاملات، ومباشرة وإغلاق 26 بلاغا.