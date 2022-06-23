شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة مجتمعية لتعظيم جهود «تحفيظ القرآن الكريم» بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد محافظ الجبيل عبدالله العسكر، أهمية دور القطاع الخاص في دعم المشاريع الخيرية، وما يشكله ذلك من قيمة مضافة للمجتمع، وذلك خلال توقيع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة، أمس الأول عقد شراكة مجتمعية مع إحدى الشركات.

وأضاف: يأتي ذلك انطلاقا من توجيهات القيادة الرشيدة «حفظها الله»، واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، في خدمة كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في دعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية كونها إحدى ركائز التنمية المستدامة، والتي تعمل على تحسين وتطوير جودة الحياة لدى أفراد المجتمع.

من ناحيته، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد الجبر، أن الأثر الذي تحققه هذه الشراكات المجتمعية يسهم في دعم وتعظيم جهود الجمعية للوصول إلى أعلى مستويات الجودة في الأداء، وأنها تسهم في تطوير مستوى الخدمات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين من برامج تحفيظ القرآن الكريم.