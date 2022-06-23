شكرا لقرائتكم خبر عن سحب المشروع وجار إعادة طرحه على منصة «اعتماد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أرجع المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص تأخر المجمعين التعليميين في حي طيبة بالدمام، إلى تعثر المقاول في استكمال تنفيذ المشروع، الأمر الذي تسبب في سحبه من المقاول المنفذ، مؤكدًا الانتهاء من الدراسة الفنية لمستندات طرحه، وبناء عليه جارٍ إعادة طرحه على منصة «اعتماد».

وأكد أن هناك مشاريع مدرسية في أحياء طيبة والندى، تم تدشينها وتشغيلها، مثل مدرسة طيبة الابتدائية، التي بدأ انتظام الطلاب بها، إضافة إلى مشاريع أخرى قيد الإنشاء للبنين والبنات، وصل مستوى الإنجاز فيها إلى نسب عالية، موضحًا أنها ذات تصاميم ونماذج إنشائية متميزة وفريدة، طاقتها الاستيعابية للمدرسة الواحدة منها 24 فصلًا، وتخدم أكثر من 700 طالب لكل المراحل التعليمية.