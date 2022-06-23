شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد برنامج الصرع وتخطيط الدماغ بـ «تخصصي الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصل مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، على الاعتماد البرامجي لبرنامج «الصرع وتخطيط الدماغ»، في تجمع الشرقية الصحي، لمدة 4 سنوات، حتى نهاية 2026.

وأوضحت إدارة المستشفى أن هذا الاعتماد يعد الأول من نوعه بالمنطقة، والرابع على مستوى المملكة.

وأشارت إلى الاعتراف ببرنامج التدريب لبرنامج الصرع من قبل الهيئة السعوديه للتخصصات الطبية، بهدف تدريب المرشحين، وتطوير المهارات الضرورية التي من شأنها السماح للمرشح بممارسة العمل الأكاديمي في مجال الصرع للأطفال والكبار، مضيفة: تستغرق مدته سنتين من دورات عديدة مهمة للمرشح، مثل دورة تخطيط الدماغ، ووحدة الصرع، والفسيولوجية العصبية الإكلينيكية، والعيادات الخارجية، إضافة إلى دورة في قسم علم الجينات والأبحاث ودورات اختيارية تفيد المرشح في تخصصه.

وبينت إدارة المستشفى أن وحدة الصرع، التي انطلقت عام 2011م، أسهمت في تشخيص وعلاج متطور للمرضى المصابين، وأنه في الوقت الحاضر يشخص المصابون بمرض الصرع في الوحدة التي تتكون من 6 أسرة، وتضم أفضل أجهزة التشخيص.

وتابعت أن عدد المصابين بمرض الصرع والذين تم تنويمهم في الوحدة، تجاوز 1300، مسجلا زيادة سنوية في أعداد المرضى بنحو 27 %، فيما بلغ عدد المرضى الذين تلقوا العلاج الكيتوني 160 مريضا، من بينهم 82 خضعوا لزراعة جهاز تحفيز العصب العاشر، وبلغ المرضى الذين أجريت لهم جراحة دماغ معقدة لاستئصال بؤرة الصرع، أكثر من 80 مريضا. على جانب آخر، كرّم رئيس تشغيل المستشفى شريف عمر، وحدة تصوير الثدي بالمستشفى، بعد حصول الوحدة على اعتراف الكلية الأمريكية للأشعة، كمركز للتميز في تصوير الثدي، ويعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، والثاني خارج الولايات المتحدة.