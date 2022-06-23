شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز طبي جديد بـ «مواساة الخبر».. الحفاظ على قدم شاب من البتر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بفضل من الله وتوفيقه تمكن فريق جراحة الأوعية الدموية بمستشفى المواساة في الخبر، من الحفاظ على قدم مريض من البتر.

حضر المريض إلى عيادة الدكتور كريستيان جرجس، استشاري جراحة الأوعية الدموية، بآلام حادة في القدم، وبفحصه تبين وجود تسمم بالقدم نتيجة التهابات حادة، وعلى الفور اتخذ القرار بعمل قسطرة من خلال فتح شريان بالساق، وبفضل الله تمت إعادة التروية للقدم.

جدير بالذكر أن هذا النوع من العمليات يعتمد على تقنية طبية حديثة، والتي تتماشى مع رؤية شركة المواساة للخدمات الطبية في استقطاب الكفاءات والتخصصات الفرعية الدقيقة، ومن خلال استخدام أحدث التقنيات والتجهيزات الطبية المتقدمة في هذا المجال.