شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يدشن حملة «حق الله» لتعزيز العقيدة الصحيحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، أعمال حملة «حق الله»، التي تنظمها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة، الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، وعدد من مسؤولي فرع الرئاسة.

وأكد سموه أهمية هذه الحملات التوعوية على الفرد والمجتمع، مشيدا بأهداف الحملة وجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التوعية والإرشاد.

وتسلم سموه التقرير الختامي لأعمال المؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه، مشتملا على جلساته العلمية، وتوصياته، ووثائقه، بالإضافة للتقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1442هـ 1443هـ 2021م.

من جهته، أوضح الشيخ الثبيتي أن حملة «حق الله» تستهدف تعزيز العقيدة الصحيحة، ومعالجة ما يخالفها، وبيان جهود المملكة العربية السعودية في حماية عقيدة الإسلام، وذلك عبر وسائل توعوية متنوعة، ومواد إعلامية مقروءة ومرئية ومسموعة، مضيفا: «هذه الحملة انطلقت بتوجيه الرئيس العام الشيخ د. عبدالرحمن بن عبدالله السند».

وأعرب عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه لجميع برامج الهيئة وحملاتها التوعوية والوقائية في المنطقة، ما أسهم في إنجاح برامجها وأنشطتها.

أكد أهمية هذه الحملات التوعوية على الفرد والمجتمع

أشاد بأهداف الحملة في التوعية والإرشاد

بيان جهود المملكة في حماية عقيدة الإسلام

وسائل متنوعة ومواد إعلامية مقروءة ومرئية ومسموعة

.. وسموه مستقبلا الشيخ الثبيتي