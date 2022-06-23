شكرا لقرائتكم خبر عن «نلتقي لنرتقي».. تطوير مهارات 370 كادرا صحيا بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد أكثر من 370 كادرا صحيا بشبكة القطيف الصحية، والمراكز التابعة لها، من برنامج «نلتقي لنرتقي»، الذي يُقام يوم الإثنين من كل أسبوع، في مستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم الوراثية؛ لتنمية مهارات وتطوير الموظفين والموظفات من الكادر الطبي والعاملين في الميدان الصحي.

وأكد مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بالشبكة د. علي الفرج، أن برنامج «نلتقي لنرتقي» يستهدف تنمية مهارات الموظفين والموارد البشرية بشبكة القطيف الصحية، بعدة برامج مختلفة ومتنوعة في كل أسبوع، بحسب الحاجة، مشيرا إلى تنفيذ 10 ورش عمل ولقاءات خلال الفترة الماضية، وهي تعتبر المرحلة الأولى من البرنامج، مضيفا: «احتوى كل لقاء على موضوع مختلف، على أن تقام مجموعة جديدة من اللقاءات خلال الفترة المقبلة».

وقال منسق البرنامج أخصائي أول مختبر حسين آل شبيب: يدير البرنامج 6 منظمين من الشبكة الصحية، وكان اللقاء الأخير بعنوان «التفكير التصميمي»، قدمته سفيرة الإبداع مدير مشاريع الرعاية النموذجية بشبكة القطيف الصحية د. ميساء المرشود، وجمع 35 مستفيدا.

وأكد أن البرنامج منذ انطلاقته في الفترة السابقة درَّب وهيأ أكثر من 370 مستفيدا من موظفي شبكة القطيف الصحية، وبلغ نصيب النساء والمستفيدات من البرنامج 200 موظفة ومستفيدة، وعدد المستفيدين من الرجال 170 موظفا ومستفيدا.

وأكمل: استفاد من البرنامج المدير بشبكة القطيف الصحية د. رياض الموسى، والمدير الطبي بالشبكة الصحية د. حسن الفرج، ومدير الرعاية والمراكز الصحية بالشبكة د. هادي ناصر، وغيرهم من الأفراد من رؤساء الأقسام والمديرين من شبكة القطيف الصحية.