شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء: الأمير بدر بن جلوي أفنى نفسه ووقته لخدمة دينه ووطنه ومليكه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، أمس الأول، صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، نظير ما قدّمه للمحافظة طيلة فترة عمله محافظا للأحساء، وذلك بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة، وجمع من أعيان ووجهاء وأهالي المحافظة.

عرض مرئي

وشهد الحفل عرضًا مرئيًا، يحكي مسيرة 25 عامًا من العطاء، قدمها سمو الأمير بدر في خدمة دينه ومليكه ووطنه، بعدها تحدث سموه بكلمة، قال فيها: «أهل الأحساء الكرام، ماذا سأقول لكم وقد أصر كرمكم الغامر، ووفاؤكم المعهود إلا أن تحتفوا بأخيكم في الوداع، كما احتفيتم به في الاستقبال قبل خمسة وعشرين عامًا، فشكرًا لكم على كل عام، ولما وجدته منكم من بذل وتضحية وولاء لدينكم ولوطنكم ولولاة أموركم».

تعاون وإخلاصوأضاف سموه: «إني في هذا الموقف، الذي أعتز فيه بكل ما تحقق خلال تلك الفترة من منجزات كانت بتوفيق الله -عز وجل- ثمرة لتمكين الدولة -أيدها الله- ثم لتعاونكم البناء وما عرفتم به من إخلاص وحسن أداء، فإنني أرجو أن أكون قد قدمتُ ما أستطيع من الواجب تجاه هذه المحافظة الغالية علينا جميعا، راجيًا من الله تعالى أن يوفق أخي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر لمزيدٍ من العطاء لأحساء الخير، التي تستحق منا جميعا كلَّ بذل واهتمام، وأسأل الله تعالى له العون والسداد، وأن يكلل جهوده بالتوفيق والنجاح».

دعم القيادةوأكمل: أرفع الشكر الجزيل إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء، على ما أولوني من ثقة كريمة، ودعم مستمر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، مختتمًا: «شكرًا لكم سمو الأمير سعود بن طلال، شكرا لكم أهالي الأحساء الكرام على احتفائكم الكريم».

خدمة الوطنمن ناحيته، قال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء: إنه يصعب التعبير في مثل هذه المواقف وتقديم الشكر لرجل أفنى نفسه ووقته لخدمة دينه ووطنه ومليكه، وقدم سموه الشكر لسمو الأمير بدر باسمه وبالإنابة عن منسوبي المحافظة والجهات الحكومية وأهالي الأحساء.

هدية تذكارية وفي ختام الحفل، أهدى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء هدية تذكارية لسمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، وأقام بهذه المناسبة وليمة عشاء لسموه وللحاضرين.