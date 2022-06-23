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أمير الشرقية يقلد مساعد مدير مكافحة المخدرات رتبته الجديدة

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الدمام - شريف احمد - قلد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، مساعد مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية اللواء مرزوق بن محمد الطالب، رتبته الجديدة «لواء».

وبارك سمو أمير المنطقة الشرقية للواء هذه الثقة، متمنيا له التوفيق في مهام عمله.

ورفع اللواء مرزوق الطالب الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه، سائلا الله العلي القدير العون والتوفيق.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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