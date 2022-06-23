شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يقلد مساعد مدير مكافحة المخدرات رتبته الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قلد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، مساعد مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية اللواء مرزوق بن محمد الطالب، رتبته الجديدة «لواء».

وبارك سمو أمير المنطقة الشرقية للواء هذه الثقة، متمنيا له التوفيق في مهام عمله.

ورفع اللواء مرزوق الطالب الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه، سائلا الله العلي القدير العون والتوفيق.