شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد الإعلامي المرافق لولي العهد يزور «موضوع» بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار الوفد الإعلامي المرافق على هامش الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، للمملكة الأردنية الهاشمية- مقر شركة «موضوع».

وأشاد الوفد بدور الشركة في دعم اللغة العربية بالمنطقة من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما استعرضت الشركة الخدمات الأخرى الموجهة إلى القطاع الحكومي بشكل عام، مثل خدمات «الويب» و«قلم- مصحح الكتابة الذكي». وتخلل الزيارة توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون بين الشركة وبعض المؤسسات الإعلامية السعودية.

وتضمنت الزيارة تكريم رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك، ورئيس وكالة الأنباء السعودية فهد آل عقران، تقديرا لجهودهما في العناية باللغة العربية وتطويرها من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.