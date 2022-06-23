شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد لملك الأردن: المباحثات أكدت عمق العلاقات الأخوية لبلدينا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، أمس، العاصمة الأردنية عمان. وكان في مقدمة مودعي سمو ولي العهد لدى مغادرته جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. كما كان في وداعه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، وسفير الأردن لدى المملكة علي الكايد، وكبار المسؤولين في الحكومة الأردنية.

عمق الروابط

وبعث سموه، يحفظه الله، برقية، لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، لدى مغادرته عمان بعد زيارة رسمية، جاء نصها: صاحب الجلالة الملك/ عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لجلالتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. جلالة الملك، لقد أكدت المباحثات التي أجريناها مع جلالتكم على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجلالتكم. متمنيا لجلالتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الأردني الشقيق المزيد من التقدم والرقي. ولجلالتكم تحياتي وتقديري.

تعزيز الأمن

كما بعث سموه، برقية، لصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، لدى مغادرته عمان بعد زيارة رسمية، جاء نصها:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. لقد أكدت هذه الزيارة عمق العلاقات التي تربط بين بلدينا، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين. متمنيا لسموكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الأردني الشقيق المزيد من التقدم والنماء. وتقبلوا تحياتي وتقديري.