شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز التعاون بمختلف مجالات العمل الإعلامي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، أمس، المنتدى الإعلامي السعودي - الأردني، بمشاركة عدد كبير من القيادات الإعلامية في البلدين، على هامش الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

وناقش المنتدى سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات العمل الإعلامي لتواكب متانة وقوة العلاقات بين المملكة والأردن، وبين وزير الإعلام الأردني فيصل الشبول، أن هناك لجنة مشتركة خاصة بالإعلام تعمل في إطار جامعة الدول العربية على حماية الإعلام، هدفها وضع قواعد مشتركة للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الشبول: إن العلاقات بين المملكتين تاريخية متميزة، داعيا إلى العمل بشكل أكبر من أي وقت؛ لتوحيد موقف البلدين تجاه القضايا التي تمسهما.

وأوضح رئيس مجلس هيئة الصحفيين السعوديين خالد بن حمد المالك، أن هناك روابط إستراتيجية بين البلدين، مؤكدا أهمية قيام الإعلاميين والأكاديميين بترجمة هذه العلاقات النموذجية بين البلدين.

وقال رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد بن حسن آل عقران: «إنه وفي ظل وجود متغيرات عالمية وإقليمية كبيرة لا بد من أهمية التكامل وتعزيز العلاقة والتعاون بين الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية»، مشيرا إلى أن هناك تعاونا موجودا بين المؤسسات الإعلامية، ولكن يجب أن يُبنى هذا التعاون ويُعمل على تطويره، وأضاف: هناك دور مهم يجب أن تقوم به القيادات الإعلامية، من خلال اللقاءات والشراكات المستمرة بين الجانبين، سواء على مستوى الوزراء أو المؤسسات الإعلامية، أو مراكز الأبحاث أو غيرها.

ومن جهته، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الدكتور محمد بن فهد الحارثي، أهمية الزيارة من حيث توقيتها ومضامينها في ظل تطورات تشهدها المنطقة، داعيا إلى أهمية وجود تنسيق عربي قوي، خاصة فيما يتعلق بالمواقف السياسية، ودعا إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الجانبين إعلاميا، والتحول في صناعة الإعلام، حيث إن الإعلام يمر بمنعطفات وتحديات صعبة، في ظل المستجدات والتطورات التي تدخل في صناعة الإعلام.

وفي نهاية الملتقى تبادل المشاركون الآراء حول كيفية ترجمة وخدمة الإعلام لما وصل إليه البلدان من نهضة شاملة في مختلف المجالات عن طريق برامج تقام على أرض الواقع.