وصول أولى طلائع المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من المملكة المغربية إلى المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

وصلت إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة اليوم أولى طلائع ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من المملكة المغربية لأول مرة وكثاني دولة عربية تنفذ فيها المبادرة بعد الجمهورية التونسية، قادمة عبر صالة المبادرة في مطار الملك محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث كان في استقبالهم ممثلو الجهات المنفذة للمبادرة.

ويأتي إطلاق مبادرة طريق مكة في المملكة المغربية، استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية في التيسير على ضيوف الرحمن، وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، على رعاية ضيوف الرحمن وسقايتهم وإعانتهم والاهتمام بشؤونهم.

وتهدف مبادرة طريق مكة وهي إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن المستفيدين من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.