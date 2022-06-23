محمد بن مسعود - الدمام - ابتعد عنها فوراً .. أنواع من المشروبات لا تتناولها ابدا لأنها تسبب فشل كلوي وترفع .. تعرف عليه

يحتاج الجسم الى العصائر والمشروبات الطبيعية – ليس فقط لارزاء عطشه ، وانما لأن هناك عصائر ومشروبات طبيعية تمد الجسم بالطاقة والنشاط ، وتخفف الجفاف الداخلي للجسم .

لكن هناك مشروبات خطيرة ومدمرة للصحة وهي تلك الانواع المصنعة من البودرة ، واخطرها 3 انواع حذر كافة خبراء التغذبة من شربها .

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً :

ورغم ان طعمها لذيذ وتلقى رواجا واسعا ، لكن اثرها على الصحة امر مدمر يجعلنا نبتعد عن تناولها .

ومن ابرز هذه المشروبات :

السوبيا البودر:

وهي تكون بإضافة السوبيا البودر إلى الماء والعمل على تحيلتها ويقوموا التجار ببعض الإضافات الأخرى إليها التي تعطي نكهة مميزة وطعم مميز وهذه الإضافات مضرة جدا بالصحة ويمكن أن تؤدي إلى التسمم وارتفاع السكر في الدم وتؤدي إلى انخفاض مستوى الضغط.

التمر هندي البودر:

هو من المحلايات السكرية التي تؤثر على صحة الإنسان تاثيرا سلبيا حيث يقوم التجار بإضافة التمر الهندي البودر إلى الماء مع الإضافات الأخرى المضرة بالصحة مما يسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم.

المصدر : ويب طب