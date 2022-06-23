لحظة هجوم طائرة مسيرة على مصفاة نفط روسية (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
وثقت كاميرا لحظة هجوم طائرة مسيرة على مصفاة نوفوشاختينسكي الروسية، حيث تسببت في انفجار واندلاع الحريق بالمصفاة الواقعة في مقاطعة روستوف بالقرب من الحدود الأوكرانية.
ووقع الحادث أمس الأربعاء وتم إطفاء الحريق بعد ساعة ونصف الساعة من اندلاعه.
وقال محافظ مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، إن الحريق اندلع جراء هجوم طائرة مسيرة على الأجهزة التقنية للمصفاة.
وتعد مصفاة نوفوشاختينسكي لتكرير النفط أكبر منتج للمنتجات البترولية في جنوب روسيا.
وقال حاكم منطقة روستوف الروسية، فاسيلي جولوبيف: “وفقًا لإحدى الروايات، إن الحريق نتج عن هجوم بطائرة بدون طيار على منشآت فنية للمحطة، فقد تم العثور على شظايا طائرة بدون طيار في الموقع”.
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