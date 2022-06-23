محمد بن مسعود - الدمام - هل يحق للمؤجر رفع الإيجار في السعودية

يتصدر هذا السؤال محركات عناوين البحث في الفترة الأخيرة، ومن ثم تكمن الإجابة في أنه نعم يحق للمؤجر رفع الإيجار في حالة انتهاء العقد الذي تم توقيعه بين كلاً من المؤجر والمستأجر، وذلك وفقاً لما أعلنته شبكة الإيجار الإلكترونية، يتم توثيق عقد الإيجار من قبل الطرفين المؤجر والمستأجر في آن واحد.

ويجب أن ننوه أن مدة توثيق العقد تستغرق سبعة أيام، وفي حالة عدم الانتهاء من أمر توثيق العقد في هذه الفترة يتم إرجاع عقد للوسيط ليبقى معه لمدة شهر كامل، ومن الجدير بالذكر أنه في حالة رغبة المؤجر والمستأجر في إعادة تجديد العقد، يعد العقد جديداً ويتقاضى الوسيط نسبة 2.5% على جهوده، ويتم الاتفاق على تلك النسبة بين كلا من الطرفين، ويتم تحميلهما دفع هذه النسبة.

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أهم المعلومات حول نظام الإيجار السعودي

يعد نظام الإيجار السعودي واحداً من الأنظمة المتكاملة في المملكة العربية السعودية، ويُقصد بالإيجار وكافة الأمور المتعلقة به من تمليك منفعة معلومة إلى المُستأجر مقابل مادي ولمدة محددة من الزمن، ومن ثم يتم توقيع عقد بين كلاً من المؤجر والمستأجر، وذلك بهدف تمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور.

يعمل العقد على عدم التلاعب في أسعار تأجير العقارات في المدة المحددة بين كلاً من المؤجر والمستأجر، كما تحدد العلاقة بين كلا من الطرفين تبعاً لنظام الإيجار السعودي المعتمد، وبذلك يتم حفظ حقوق أطراف الإيجار وتنظيم العلاقة بينهما.

هل يحق للمؤجر رفع الإيجار قبل انتهاء العقد

يود الكثير من الراغبين في إيجار معرفة الإجابة عن سؤال هل يحق للمؤجر رفع الإيجار قبل انتهاء العقد، ومن ثم تكمن الإجابة في أنه لا يحق للمؤجر فسخ العقد قبل انتهاء مدة العقد، دون أن يحصل على موافقة المستأجر، ومن الجدير بالذكر أن المؤجر لا يحق له رفع سعر الإيجار قبل انتهاء مدة العقد، تبعاً للنظام المعتمد الخاص بالإيجار في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف حماية حقوق المستأجر في عقد الإيجار المُوحد.

هل يوجد ضوابط أو سقف أعلى لزيادة أسعار الإيجار؟

يود الكثير من الأشخاص الراغبين في الإيجار في المملكة العربية السعودية التعرف على وجود ضوابط أو سقف لرفع أسعار الإيجار، وتخضع هذه الأمور إلى الأنظمة التي تعمل على إيجاد توازن بين العرض والطلب، وذلك حتى يتم تحقيق العدالة في أسعار الوحدات الإيجارية، ومن الجدير بالذكر أن القيمة الإيجارية تخضع لما يتم الاتفاق عليه بين كلاً من المؤجر والمستأجر.

متى يحق للمؤجر فسخ عقد الإيجار؟

يوجد العديد من الحالات التي تدفع بالمُؤجر إلى فسخ عقد الإيجار المُوقع بين المؤجر والمستأجر، ويلزم أن تكون بتجاوز البنود التي تم الاتفاق عليها في العقد، وفي النقاط التالية نذكر الدوافع التي تتسبب في فسخ عقد الإيجار بطريقة قانونية:

في حالة عدم التزام المستأجر في تنفيذ التزاماته المالية للمؤجر.

إذا تأخر المستأجر في دفع الإيجار لمدة خمسة عشر يوماً.

إذا استخدم المؤجر العقار في أحد الأنشطة المحدد بعدم القيام بها في العقد الذي تم الاتفاق عليه بين كلا من المؤجر والمستأجر.

تنازل المستأجر عن العقار إلى غيره من الأشخاص دون الحصول على الموافقة من المؤجر.

إذا حصل المستأجر على رشوة بهدف الحصول على عقد الإيجار.

عندما يتعرض المستأجر إلى الإفلاس أو طلب إشهار إفلاسه.

في حالة صدور قرار قضائي بإخلاء المسكن المؤجر.

في حالة تمليك الدولة للعقار وسقوط الملكية للعقار من يد المؤجر.

صيغة زيادة الإيجار

نستعرض من خلال فقرتنا هذه صيغة زيادة الإيجار بالطريقة المعتمدة، وتأتي الصيغة كما يلي:

اسم المستأجر: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنوان المستأجر: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم الوحدة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الغرض من الرسالة “الإشعار”: هذا الإخطار هو إبلاغ المستأجر أن المالك سوف يزيد من إيجار المستأجر؛ بدايةً من تاريخ إدراج زيادة الإيجار للوحدة التي تشغلها حاليًا؛ بحيث سيتم زيادة رقم وحدة ــــــــــ ، الموجود في ـــــــــــــ ، بمبلغ الإيجار الشهري الجديد ـــــــــــــــــ شهريًا.

توقيع المالك:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التاريخ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عقوبة عدم دفع الإيجار في السعودية

ذكرنا فيما الخليج 365 أن الإيجار يقصد به السماح لشخص ما بامتلاك الشيء بمقابل مادي يدفع شهرياً ولفترة زمنية محددة، ويتم تحديد عدد من البنود داخل العقد، ويحدد العقد الالتزام بين الطرفين، وفي حالة عدم دفع الإيجار في المملكة العربية السعودية يتم الذهاب إلى المحكمة الشرعية، ومن ثم يتم عرض المشكلة ودراستها بشكل دقيق، ومن ثم يتم فرض عقوبة غرامة أو الطرد للمستأجر، علاوة على أن يمكن للمؤجر أن يحدد العقوبة التي تفرض على المستأجر، فمن الممكن أن يرفع دعوى لفسخ العقد.

ما هي حالات طرد المستأجر من قبل المالك؟

يوجد عدد من الحالات التي تعطي المالك الأحقية في طرد المستأجر، وذلك في حدود شروط معينة، ومن خلال النقاط التالية نذكر تلك الشروط:

يسمح بطرد المستأجر بحال عدم دفع الإيجار بمدة تتجاوز شهراً واحداً.

عدم خروج المستأجر من العقار، على الرغم من انتهاء مدة العقد المتفق عليها.

في حالة قيام المستأجر بتأجير العقار مرة ثانية.

عدم التزام المستأجر مخالفة أحد شروط العقد.

إدخال التعديلات على العقار وذلك بدون الرجوع إلى المالك.

ما هي المهلة المعطاة لخروج المستأجر؟

يمكن للمالك طرد المستأجر في حالة الإخلال بشروط العقد، بينما بالنسبة للمهلة الخاصة بخروج المستأجر في حالة كان الخروج بحكم قضائي تكون ثلاثون يوماً حتى يتم ترتيب المستأجر لشؤونه الخاصة، بينما في حالة التزام المستأجر بسداد قيمة الإيجار يتم إعطاؤه مهلة خمسة عشر يوماً، ومن الجدير بالذكر أن القاضي من الممكن أن يمنح الطرفين خمسة عشر يوماً لحل المشكلات والنزاعات الواقعة بينهما.

أهم النصائح حول عقد الإيجار

يتم إبرام عقد الإيجار بين كلاً من المؤجر والمستأجر وذلك بهدف تفادي حدوث العديد من المشكلات والنزاعات بينهما، كما يشترط الالتزام بكل ما تم تسجيله في هذا العقد، ويجب أن ننوه أنه في حالة التزام المستأجر بما نص عليه العقد يحق للمؤجر طرده، ورفع دعوى قضائية ضده لطرده.

ولضمان صحة العقد يلزم أن يتم كتابته في المكتب العقاري، بالإضافة إلى القيام بقراءة كافة البنود والشروط بشكل دقيق، التأكد من كتابة المدة التي تم الاتفاق عليه من قبل كلاً من المؤجر والمستأجر، علاوة على ضرورة الالتزام بكافة شروط العقد، من قبل كلا من المؤجر والمستأجر.

حكم الإيجار المنتهي بالتمليك

يعد حكم الإيجار المنتهي بالتمليك مختلفاً وفقاً لأصل العقد، بمعنى أن كان العقدان منفصلين يستقل كل عقد عن الآخر، وذلك وفقاً لشروط معينة، ومن ثم يجوز للمسلم التعامل به، وفي حالة كان العقدان مختلفين ويردان على ذات العين وفي نفس الوقت فتكون المعاملة في هذه الحالة تكون غير جائزة، ويجب أن ننوه أن هذه الفتوى تم صدورها من قبل مجمع الفقه الإسلامي.

رسوم توثيق عقد الإيجار

يتساءل الأشخاص الراغبون في الإيجار عن رسوم توثيق عقد الإيجار، وتكمن الإجابة في أن المؤجر يدفع مبلغ 125 ريالاً سعودياً، عن كل الوحدة العقارية الواحدة، ومن الجدير بالذكر أن المستأجر لا يدفع أي رسوم خاصة بتوثيق عقد الإيجار، ويلزم سداد الرسوم قبل الدخول إلى منصة أبشر للخدمات الإلكترونية التي يتم من خلالها توثيق عقد الإيجار.