محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب ولاية باكتيكا شرقي أفغانستان، الأربعاء 22 يونيو/حزيران 2022، إلى1500 قتيل، فضلاً عن ألفي مصاب.
ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم حركة طالبان قوله إن “حصيلة قتلى الزلزال ارتفعت إلى 1500، فيما بلغ عددالمصابين أكثر من 2000 مصاب”.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – زلزال أفغانستان يحصد مزيداً من الضحايا.. 1500 قتيل ومئات الجرحىوالعدد مرشح للارتفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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