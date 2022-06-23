٢٠٠٠ ساعة تطوعية قدمها متطوعو الهلال الأحمر بمنفذ جديدة عرعر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس قدم متطوعو فرع الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية 2016 ساعة تطوعية لخدمة حجاج بيت الله الحرام القادمين من جمهورية العراق عبر منفذ جديدة عرعر خلال الأيام الماضية.

وأوضح فرع الهلال الأحمر ، أن أعداد المتطوعين بلغت 42 متطوعاً ومتطوعة يسهمون بجهودهم في تقديم العديد من الخدمات الإنسانية والرعاية المجتمعية لضيوف الرحمن.

يُذكر أن عدد حجاج بيت الله الحرام من العراق جاوزوا الـ 8 آلاف حاج يُمثّلون عدداً من الدفعات على مدى 6 أيام عبر منفذ جديدة عرعر البري

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