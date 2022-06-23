30 ألفا الغرامة الأعلى لمخالفات الطرق - #عاجل

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان 6 مخالفات للطرق والشوارع في 2022، والتي يعاقب عليها المقاولون المخالفون، في وقت تصدرت 30 ألف ريال الغرامات البلدية للمخالفات، وتبلغ غرامة أقل مخالفة 1000 ريال، وذلك حسب تصنيف الأمانات والبلديات.

6 مخالفات

وتمثلت أبرز مخالفات الطرق والشوارع في: إتلاف الشوارع المسفلتة والمرصوفة عند استخدام المعدات المجنزرة، وخلط الإسمنت على الإسفلت وأرصفة الشوارع، وعدم وضع سياج أرضي أو لوحات إرشادية أو إشارة تحذيرية عاكسة عند منطقة العمل، وعدم ردم الحفر وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بعد الانتهاء من العمل في الموقع، وترك الصبات الخرسانية في الأراضي الفضاء، وعدم نظافة الموقع أثناء العمل وبعد الانتهاء منه.

جولات مكثفة

تواصل الأمانات والبلديات في كافة مناطق المملكة حملاتها الميدانية لمراقبة أعمال المقاولين، تنفيذا للحملة الوطنية للحد من مخلفات البناء، والتي تهدف للمحافظة على النظافة العامة، وتحسين المشهد الحضري في مناطق المملكة، وذلك استكمالا للجهود المبذولة والمتواصلة للوزارة.

إتلاف الشوارع

بلغت غرامة التصنيف الأول للأمانات والبلديات 30 ألف ريال، فيما تبلغ غرامة التصنيف الثاني 24 ألف ريال، وغرامة التصنيف الثالث 18 ألف ريال، والرابع 12 ألف ريال، والخامس 6 آلاف ريال، وذلك في مخالفات إتلاف الشوارع المسفلتة والمرصوفة، وعدم وضع سياج أرضي أو لوحات إرشادية وتحذيرية، وعدم ردم الحفر وإعادة حالتها لما كانت عليه، وتبلغ تصحيح المخالفات الست خلال يوم واحد، وتمثل المخالفات المرصودة مخالفات بلدية تهدف إلى عدم وقوع ضرر جسيم على صحة الإنسان وسلامته، والمحافظة على الصحة العامة.

أبرز المخالفات والغرامات

إتلاف الشوارع المسفلتة

عدم وضع سياج أرضي

عدم ردم الحفر وإعادتها

التصنيف الأول: 30 ألفا

التصنيف الثاني: 24 ألفا

التصنيف الثالث: 18 ألفا

التصنيف الرابع: 12 ألفا

التصنيف الخامس: 6 آلاف

خلط الإسمنت على الإسفلت والأرصفة

التصنيف الأول: 10 آلاف

التصنيف الثاني: 8 آلاف

التصنيف الثالث: 6 آلاف

التصنيف الرابع: 4 آلاف

التصنيف الخامس: 2000

ترك الصبات الخرسانية في الأراضي الفضاء

التصنيف الأول: 5 آلاف

التصنيف الثاني: 4 آلاف

التصنيف الثالث: 3 آلاف

التصنيف الرابع: 2000

التصنيف الخامس: 1000